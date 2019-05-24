В Рыбинске одна «КИА» отправила в театр кукол другую

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-24T11:28:16+03:00

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В минувший четверг, 23 мая, в Рыбинске произошло необычное ДТП. На перекрестке лиц Плеханова и Луначарского столкнулись две «КИИ». Дорогу не поделили «Сид» и «Соренто». После удара легковой кореец почти врезался в здание театра кукол, но успел затормозить.

В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка одной из машин, но уже после осмотра ее отпустили из больницы домой.

ИСТОЧНИК KP.RU