2019-05-24T11:28:16+03:00
Происшествия

В Рыбинске одна «КИА» отправила в театр кукол другую

Корейский джип врезался в корейскую легковушку
Роман РЫЖИКОВ
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Чуть-чуть пострадала пассажирка "КИИ"Чуть-чуть пострадала пассажирка "КИИ"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В минувший четверг, 23 мая, в Рыбинске произошло необычное ДТП. На перекрестке лиц Плеханова и Луначарского столкнулись две «КИИ». Дорогу не поделили «Сид» и «Соренто». После удара легковой кореец почти врезался в здание театра кукол, но успел затормозить.

В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка одной из машин, но уже после осмотра ее отпустили из больницы домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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