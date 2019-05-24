20-летний парень на «КАМАЗЕ» устроил ДТП из шести машин под Переславлем

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-24T10:09:27+03:00

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В ночь на 24 мая на трассе в Ярославской области произошло ДТП с участием шести машин. Около половины первого на ФАД «Холмогоры» под Переславлем 20-летний водитель «КАМАЗА» догнал попутку. После столкновения с «ГАЗом», грузовик выехал на встречку, где врезался в грузовой «Мерседес». От удара немец вылетел в кювет. В это время «ГАЗ» догнал попутную «Весту». Та, в свою очередь, подтолкнула еще один «ГАЗ» в впередиидущий легковой «Мерседес».

Удивительно, но в массовом ДТП пострадал только молодой водитель «КАМАЗА». Его госпитализировали с травмами, а съехавшему в кювет 44-летнему водителю «Мерседеса» назначили амбулаторное лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/710759" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП под Переславлем 24.05.19.Видео: Антон Петрович, Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU