20-летний парень на «КАМАЗЕ» устроил ДТП из шести машин под Переславлем
В ночь на 24 мая на трассе в Ярославской области произошло ДТП с участием шести машин. Около половины первого на ФАД «Холмогоры» под Переславлем 20-летний водитель «КАМАЗА» догнал попутку. После столкновения с «ГАЗом», грузовик выехал на встречку, где врезался в грузовой «Мерседес». От удара немец вылетел в кювет. В это время «ГАЗ» догнал попутную «Весту». Та, в свою очередь, подтолкнула еще один «ГАЗ» в впередиидущий легковой «Мерседес».
Удивительно, но в массовом ДТП пострадал только молодой водитель «КАМАЗА». Его госпитализировали с травмами, а съехавшему в кювет 44-летнему водителю «Мерседеса» назначили амбулаторное лечение.
Массовое ДТП под Переславлем 24.05.19.Видео: Антон Петрович, Первый ярославский автопортал/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU