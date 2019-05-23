2019-05-23T20:08:47+03:00
Общество

В Ярославле сотрудники Росгвардии сняли с открытого окна пожилую женщину

Пенсионерка находилась в квартире на 4 этаже
Мария СОКОЛОВА
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Пожилые люди не всегда объективно оценивают опасность.Пожилые люди не всегда объективно оценивают опасность.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером, 22 мая, сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Красноперекопском районе Ярославля поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Нефтяников пожилой женщине необходима помощь.

- Росгвардейцы, прибывшие по указанному адресу, заметили в открытом окне четвертого этажа женщину, которая по состоянию здоровья не могла оценить опасность сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сотрудники поднялись к квартире женщины, вызвав на место бригады МЧС и медицинской помощи. До их приезда росгвардейцы разговаривали с пожилой женщиной через дверь, установили ее родственников и связались ними.

После того, как дверь в квартиру удалось открыть, 73-летнюю женщину сняли с окна, ее осмотрели медики, и пенсионерка была передана на попечение приехавшим родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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