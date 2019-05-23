2019-05-23T17:24:34+03:00
Происшествия

Сначала мальчика, а потом девочку: в Ярославле задержали педофила

46-летний мужчина, нападавший на детей в Брагино, заключен под стражу
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Пострадавшим детям было восемь и девять летПострадавшим детям было восемь и девять летФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле задержали мужчину, который нападал на детей в Дзержинском районе. Он подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности. Злоумышленник содержится под стражей.

- Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика, и спустя три дня - в отношении 9-летней девочки.

В задержании принимали участие сами ярославцы. Люди забили тревогу в социальных сетях, когда за один день появилось сразу несколько сообщений о нападениях.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям. В том числе, на основе более ранних сообщениях в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прибрали собственность к рукам: «черные риэлтеры» оставили пенсионерку без квартиры в центре Ярославля
Очаровательная педагог из Некоузского района признана лучшим воспитателем Ярославской области
В Рыбинске пенсионерка сама перевела мошенникам 400 тысяч рублей
Футболисты, тренер и директор «Шинника» прокатились по Ярославлю на фирменном троллейбусе
МЧС предупреждает: в Ярославской области будут заморозки
Ярославец оплатил 140 штрафов для того, чтобы его выпустили из страны
Разбил камеру и информационное табло: в Рыбинске вандал изуродовал остановку
В Ярославле снизят цены на полеты в Санкт-Петербург
Ярославские приставы помогли бывшим возлюбленным завершить отношения и решить жилищный вопрос
Житель Углича прятал полкило конопли в тамбуре своего частного дома
В Ярославской области пропала 85-летняя бабушка
В Ярославле у бизнесмена арестовали автопарк в счет погашения долга
С железнодорожной станции в Ярославской области украли рельсы
В Ярославле заложили капсулу времени с посланием к людям будущего
Странная кража: ярославец подошел к своей машине, но не обнаружил дверей