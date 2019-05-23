Сначала мальчика, а потом девочку: в Ярославле задержали педофила

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-23T17:24:34+03:00

Пострадавшим детям было восемь и девять лет Фото: Елена ВАХРУШЕВА

46-летний мужчина, нападавший на детей в Брагино, заключен под стражу

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В Ярославле задержали мужчину, который нападал на детей в Дзержинском районе. Он подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности. Злоумышленник содержится под стражей.

- Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика, и спустя три дня - в отношении 9-летней девочки.

В задержании принимали участие сами ярославцы. Люди забили тревогу в социальных сетях, когда за один день появилось сразу несколько сообщений о нападениях.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям. В том числе, на основе более ранних сообщениях в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU