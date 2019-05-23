Сначала мальчика, а потом девочку: в Ярославле задержали педофила
В Ярославле задержали мужчину, который нападал на детей в Дзержинском районе. Он подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности. Злоумышленник содержится под стражей.
- Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика, и спустя три дня - в отношении 9-летней девочки.
В задержании принимали участие сами ярославцы. Люди забили тревогу в социальных сетях, когда за один день появилось сразу несколько сообщений о нападениях.
Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям. В том числе, на основе более ранних сообщениях в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU