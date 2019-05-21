2019-05-21T09:43:57+03:00
Происшествия

Ярославцы сообщили о мужчине, напавшем на мальчиков в Брагино

Следственное управление воздерживаются комментариев
Роман РЫЖИКОВ
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В понедельник, 20 мая, в ярославских соцсетях стали появляться сообщения о человеке, напавшем на трех мальчиков. Якобы, пожилой мужчина лет 60 пытался увести детей с собой, но, к счастью, мальчики вырывались и убегали.

- К моему сыну обратился мужчина с просьбой помочь с телефоном, сын ответил-«чем вам именно помочь?», мужчина взял его за плечи и сказал «ничего не говори, пошли со мной». Сын Слава богу не из робкого десятка, швырнул телефон, вывернулся и убежал. Пока бежал к нему обратилась женщина-«знаешь этого мужчину?» на отрицательный ответ она начала кричать на мужчину «ты чего к ребёнку пристаешь». Дальше сын уже убежал. Предупредите своих детей! Пожилой мужчина, в кепке, рост средний. (орфография и пунктуация сохранены)

В скором времени появилось сообщение о том, что мужчину, якобы, поймали.

Отметим, правоохранители на данный момент не дают комментариев по этому поводу. Ярославцы, в свою очередь, и вовсе осудили авторов сообщений в соцсетях, посчитав информацию клеветой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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