2019-05-23T16:17:37+03:00
Происшествия

Житель Углича прятал полкило конопли в тамбуре своего частного дома

Наркотик нашли сотрудники полиции
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Угличе сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который был причастен к продаже наркотиков. При обыске, в тамбуре частного дома подозреваемого были найдены свертки с содержимым растительного происхождения. Вещество было отправлено на экспертизу.

- В результате проведённого исследования было установлено, что данное вещество является коноплей, общая масса которой составила 466 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Подозреваемый пояснил, что наркотическое вещество хранил для личного употребления.

Позже выяснилось, что часть вещества мужчина хранил в доме своей знакомой в другом селе. Подозреваемый нигде не работает, раньше к ответственности не привлекался. По факту случившегося заведено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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