Житель Углича прятал полкило конопли в тамбуре своего частного дома
В Угличе сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который был причастен к продаже наркотиков. При обыске, в тамбуре частного дома подозреваемого были найдены свертки с содержимым растительного происхождения. Вещество было отправлено на экспертизу.
- В результате проведённого исследования было установлено, что данное вещество является коноплей, общая масса которой составила 466 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Подозреваемый пояснил, что наркотическое вещество хранил для личного употребления.
Позже выяснилось, что часть вещества мужчина хранил в доме своей знакомой в другом селе. Подозреваемый нигде не работает, раньше к ответственности не привлекался. По факту случившегося заведено уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU