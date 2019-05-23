В Ярославской области пропала 85-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-23T15:50:08+03:00

Пенсионерка была одета в плащ болотного цвета, резиновые сапоги с розовыми цветами, на голове – платок Фото: СУ СКР по Ярославской области

Она ушла из дома 20 мая

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В селе Елизарово Переславского района пропала 85-летняя женщина. Капитолина Алексеевна Изотова (Жеглова) ушла из дома 20 мая 2019 года. После этого пенсионерку никто не видел.

– По данному факту следственным отделом по городу Переславлю-Залесскому следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

Пожилая женщина небольшого роста – 150 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы седые средней длины, глаза голубые. Была одета в плащ болотного цвета, резиновые сапоги с розовыми цветами, на голове – платок.

Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефону 02 или в в следственный отдел по городу Переславлю-Залесскому следственного управления СК России по Ярославской области по телефонам: 8(48535) 6-24-54, 8(48535) 6-20-54.

ИСТОЧНИК KP.RU