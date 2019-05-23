2019-05-23T09:20:48+03:00
Происшествия

Лось на ночной дороге под Ростовом отправил в госпиталь трех человек

Еще одному назначено амбулаторное лечение
Роман РЫЖИКОВ
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Всего в ДТП пострадали четыре человекаВсего в ДТП пострадали четыре человекаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жуткая авария произошла ночью 23 мая на дороге «Москва-Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Около 2:50 на 225 километре под колеса «Фольксвагена» бросился лось. Удар был такой силы, что водителю и пассажирам потребовалась госпитализация.

За рулем иномарки был 24-летний молодой человек. Его вместе с 27-летней пассажиркой и 43-летним мужчиной на скорой доставили в больницу. Еще один 34-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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