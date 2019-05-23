Лось на ночной дороге под Ростовом отправил в госпиталь трех человек
Еще одному назначено амбулаторное лечение
Всего в ДТП пострадали четыре человекаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Жуткая авария произошла ночью 23 мая на дороге «Москва-Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Около 2:50 на 225 километре под колеса «Фольксвагена» бросился лось. Удар был такой силы, что водителю и пассажирам потребовалась госпитализация.
За рулем иномарки был 24-летний молодой человек. Его вместе с 27-летней пассажиркой и 43-летним мужчиной на скорой доставили в больницу. Еще один 34-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU