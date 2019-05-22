Аккумулятор, бензин и шампунь: в Ярославле воры выносили из машин все, что могли

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-22T18:11:18+03:00

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В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего и 27-летнего автомобильных воров. Установлено, что преступники орудовали в ночное время суток, в основном, в Заволжском районе города. Мужчины выбирали отечественные автомобили, вскрывали их, а потом забирали все, что могли унести.

- Всего злоумышленники похитили 12 автомобильных аккумуляторов. Помимо них обвиняемые не гнушались хищением автомагнитол и видеорегистраторов. Также мужчины украли сварочный аппарат и даже флаконы с шампунем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ряде случаев они сливали из бензобака машины топливо в специально принесенную с собой канистру.

Кроме того, по версии следствия, один из обвиняемых, совершил еще семь самостоятельных автомобильных краж. В общей сложности мужчины совершили 19 преступлений. Уголовное дело направлено в городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU