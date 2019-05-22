В Рыбинске 82-летнюю пенсионерку обокрали прямо в очереди к врачу

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-22T17:24:06+03:00

Воровке может грозить до пяти лет тюрьмы

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В полицию Рыбинска обратилась 82-летняя пенсионерка, у которой из сумки украли кошелёк с деньгами. Заявительница сообщила, что обнаружила пропажу сразу после посещения поликлиники, сумма ущерба составила 2100 рублей.

- По горячим следам полицейскими задержана ранее судимая, не работающая 22-летняя жительница микрорайона Мариевка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Все похищенное у девушки изъято.

Подсудимая признала свою вину, следствие продолжается. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU