В Рыбинске 82-летнюю пенсионерку обокрали прямо в очереди к врачу
Воровке может грозить до пяти лет тюрьмы
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В полицию Рыбинска обратилась 82-летняя пенсионерка, у которой из сумки украли кошелёк с деньгами. Заявительница сообщила, что обнаружила пропажу сразу после посещения поликлиники, сумма ущерба составила 2100 рублей.
- По горячим следам полицейскими задержана ранее судимая, не работающая 22-летняя жительница микрорайона Мариевка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Все похищенное у девушки изъято.
Подсудимая признала свою вину, следствие продолжается. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU