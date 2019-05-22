В Ярославле хотят сократить количество транспорта, заезжающего в Промышленный микрорайон
Количество автобусов, заезжающих в Промышленный микрорайон Ярославля, могут сократить. Этот вопрос 22 мая обсудили на заседании рабочей группы по вопросам функционирования городского транспорта. С предложением не заезжать в микрорайон выступил владелец маршруток №38.
- Там не организован безопасный разворот автобусов. Мой транспорт несколько раз попадал там в ДТП. Кроме того, пассажиров там мало. Маршрутка №38 заезжает туда 150 раз в день. Автобус постоит, открыв двери, и уезжает. Пассажирам, которые едут из Дзержинского района или из центра, это неудобно, они теряют время и нам экономически не выгодно, - сказал предприниматель.
В мэрии подтвердили, что без заезда в микрорайон, по предварительным расчетам, каждый перевозчик за счет сокращения пробега сможет сэкономить примерно 7 миллионов рублей в год. Однако и вовсе оставлять территорию без транспорта мэрия не собирается. Но количество заездов может сократиться.
Напомним, мэр Ярославля назвал хламом транспорт на улицах Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU