2019-05-22T13:44:21+03:00
Общество

Места для выгула собак в Ярославле: утвержденный перечень

Кировский район не попал в список
Роман РЫЖИКОВ
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Жители жалуются, что существующие площадки в ужасном состоянииЖители жалуются, что существующие площадки в ужасном состоянииФото: Анастасия ОСИПОВА
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Мэр Ярославля Владимир Волков официально разрешил горожанам выгуливать собак. Правда, в строго определенных для этого местах, которые, к тому же, оказались не во всех районах города. Так, градоначальник утвердил перечень, в котором нет Кировского района. Впрочем, даже те площадки, которые в постановление попали, вызывают у жителей вопросы.

- Завтра не поленюсь, проеду мимо площадки на Автозаводской 29, покажу, что от нее осталось, - написала Ирина Янова.

- Пусть сначала оборудуют площадки, хотя бы забором, а то получается, что это номинальное место где-то в районе дома...Ничего не осталось от площадок… - написала Анна Тихонова.

Приводим список место для выгула собак в Ярославле:

Дзержинский район

1 Ул. Бабича, в районе домов 18, корпус 2, 20

3 Ул. Громова, напротив дома 12

4 Ул. Громова, напротив дома 38

5 Ул. Елены Колесовой, напротив домов 60, 62

6 Тутаевское шоссе, напротив домов 45, 47а, 49а.

Заволжский район

1 Ул. Кавказская, в районе дома 23

2 Ул. Красноборская, напротив дома 17

3 Ул. Спартаковская, в районе дома 8б.

Ленинский район

1 Ул. Автозаводская, в районе дома 29

2 Ул. Автозаводская, в районе дома 77

3 Ул. Автозаводская, в районе дома 95

Красноперекопский район

1 Ул. Маланова, напротив дома 12

2 Ул. Нефтяников, напротив дома 25

3 Ул. Павлова, напротив дома 33

Фрунзенский район

1 Ул. Кривова, напротив дома 41

2 Проспект Фрунзе, напротив дома 59

ИСТОЧНИК KP.RU

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