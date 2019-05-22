Места для выгула собак в Ярославле: утвержденный перечень
Мэр Ярославля Владимир Волков официально разрешил горожанам выгуливать собак. Правда, в строго определенных для этого местах, которые, к тому же, оказались не во всех районах города. Так, градоначальник утвердил перечень, в котором нет Кировского района. Впрочем, даже те площадки, которые в постановление попали, вызывают у жителей вопросы.
- Завтра не поленюсь, проеду мимо площадки на Автозаводской 29, покажу, что от нее осталось, - написала Ирина Янова.
- Пусть сначала оборудуют площадки, хотя бы забором, а то получается, что это номинальное место где-то в районе дома...Ничего не осталось от площадок… - написала Анна Тихонова.
Приводим список место для выгула собак в Ярославле:
Дзержинский район
1 Ул. Бабича, в районе домов 18, корпус 2, 20
3 Ул. Громова, напротив дома 12
4 Ул. Громова, напротив дома 38
5 Ул. Елены Колесовой, напротив домов 60, 62
6 Тутаевское шоссе, напротив домов 45, 47а, 49а.
Заволжский район
1 Ул. Кавказская, в районе дома 23
2 Ул. Красноборская, напротив дома 17
3 Ул. Спартаковская, в районе дома 8б.
Ленинский район
1 Ул. Автозаводская, в районе дома 29
2 Ул. Автозаводская, в районе дома 77
3 Ул. Автозаводская, в районе дома 95
Красноперекопский район
1 Ул. Маланова, напротив дома 12
2 Ул. Нефтяников, напротив дома 25
3 Ул. Павлова, напротив дома 33
Фрунзенский район
1 Ул. Кривова, напротив дома 41
2 Проспект Фрунзе, напротив дома 59
ИСТОЧНИК KP.RU