2019-05-21T11:36:40+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали парня с 400 граммами героина

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Вещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр/ФОТО: УМВД России по Ярославской областиВещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Ярославле 21-летний парень оставлял закладку. Полицейские задержали его и изъяли сверток с наркотиками. Вещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Там установили, что в свертке содержится героин, массой более 400 граммов.

– Наркотики предназначались для распространения на территории города Ярославля бесконтактным способом путем оборудования так называемых закладок, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал показания. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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