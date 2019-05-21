В Ярославле задержали парня с 400 граммами героина
Возбуждено уголовное дело
Вещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Ярославле 21-летний парень оставлял закладку. Полицейские задержали его и изъяли сверток с наркотиками. Вещество отправили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Там установили, что в свертке содержится героин, массой более 400 граммов.
– Наркотики предназначались для распространения на территории города Ярославля бесконтактным способом путем оборудования так называемых закладок, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал показания. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU