В День города Ярославля транспорт будет ходить до часа ночи

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-21T11:30:25+03:00

Расписание троллейбусов автобусов в День города

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В День города, 25 мая, работа общественного транспорта в Ярославле будет продлена, чтобы после праздничного салюта, который завершится в 23 часа, горожане могли доехать до дома. В частности дольше будут работать автобусы и троллейбусы следующих маршрутов:

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

- Троллейбус №1 (Ярославль-Главный — ЯШЗ): дополнительные отправления от ЯШЗ в 0.07; 0.16; 0.27; 0.38; 0.51, последнее отправление от Площади Волкова в сторону Ярославля-Главного – в 1.01.

- троллейбус №5 (улица Рыкачева — Ярославль-Главный): дополнительные отправления от Богоявленской площади в сторону улицы Рыкачева в 0.32; 0.47; 1.00; 1.13, в сторону Ярославля-Главного в 0.06; 0.24; 0.34; 0.47.

- троллейбус № 8 (улица Волгоградская — Торговый переулок): дополнительные отправления от Торгового переулка – в 23.05; 23.24; 23.45; 0.04; 0.26.

- троллейбус № 9 (улица Нефтяников — ЯШЗ): дополнительные отправления от ЯШЗ в 23.39; 23.49; 0.11; 0.23; 0.36; 0.46; 0.56, последнее отправление от Комсомольской улицы – в 1.08.

АВТОБУСЫ

С Богоявленской площади:

- № 4 (Богоявленская площадь — поселок Куйбышева) - с 20.00 до 0.59;

- № 13 (Богоявленская площадь — 5 МКР) - с 20.00 до 0.59;

- № 16 (Богоявленская площадь — Пивзавод) - последнее отправление в 23.18;

- № 41б (Богоявленская площадь — улица Индустриальная) - с 20.00 до 0.53;

- № 4к (Богоявленская площадь — улица Спортивная) - в 23.10; 23.30; 23.56; 0.09; 0.37; 0.52;

- № 41 (Богоявленская площадь — поселок Прибрежный) – последнее отправление в 23.15;

- № 41к (Богоявленская площадь — улица Светлая) - в 23.12; 23.22; 23.32; 23.45; 0.02; 0.21; 0.42; 0.57;

Из Торгового переулка:

- № 6Т (Торговый переулок — НЗКИ) - в 23.06; 23.34; 0.01; 0.29; 0.57;

- № 11Т («Торговый переулок — 15 МКР) - в 23.13; 23.22; 23.44; 23.54; 0.15; 0.39; 0.50;

- № 44к (Торговый переулок — улица Чкалова) - с 12.26 до 0.56;

- № 12 (Торговый переулок- Нижний поселок) - в 23.09; 23.32; 23.57; 0.22;

- № 9т (Торговый переулок — ЯЗХМ) - с 23.08 до 0.25;

- № 18 (Торговый переулок — 15 МКР) - дополнительное отправление в 0.11;

- № 32т (Торговый переулок — улица Сахарова) - в 23.11; 23.48; 0.27;

Другие направления:

- № 19к (Улица Гудованцева — Красная площадь) - дополнительные отправления от Пожарной каланчи в 23.27; 23.43; 0.00; 0.15 ;

- № 24 (ЯМЗ — Долматово) - последнее отправление от «ЯШЗ» в 23.15, с Октябрьской площади - в 23.21;

- №21 (Красная площадь — Очапки) - в 23.20; 23.25; 23.35.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU