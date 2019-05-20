День города Ярославля -2019: полная программа праздника

25 мая Ярославль отметит свой 1009 день рождения. Он пройдет под лозунгом «Ярославль театральный» в честь того, что текущий год объявлен в России годом театра. В День города жителей и гостей города ждет немало сюрпризов и развлечений. Главные события праздника будут разворачиваться на нескольких площадках.

«Отпетые мошенники» споют на «Спартаковце»

Церемония открытия праздника пройдет на стадионе «Спартаковец» с 13 до 14 часов. А с 15.30 до 18 часов здесь запланирован концерт творческих коллективов. С 18 часов откроется праздничный танцпол. С 22 до 23 часов споет группа «Отпетые мошенники».

Фестиваль живых статуй на Советской площади

На Советской площади пройдет городской пленэр, шахматный турнир, выставки и мастер-классы. Изюминкой праздника станет фестиваль живых статуй, который организуют с 17 до 20 часов.

Где поесть и купить сувенир

На улице Кирова развернется выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, а в 13 часов состоится боксерский турнир на открытом воздухе. На Первомайском бульваре гостей порадуют интерактивом от театральных коллективов и бардовскими песнями. Также здесь пройдет акция по раскрашиванию машин. В мэрии Ярославля рассказали, что партнеры праздника готовы предоставить 30 автомобилей, на которых все желающие смогут нарисовать все, что пожелают.

Перекусить можно будет на Стрелке, где с 10 до 22 часов будет проходить фестиваль городской еды. Также в этом месте споют и сыграют молодые музыканты из Ярославля и других регионов.

Для детей и молодежи

На площади Юности подготовлены развлечения для детей – спектакли, шоу трансформеров, мыльных пузырей и многое другое. Молодежная площадка для любителей экстремальных видов спорта будет организована в парке 1000-летия Ярославля.

Модный Даманский

Свои развлечения будут ждать гостей и в парке на Даманском острове. В основном все мероприятия здесь будут связаны с модой. Например, можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению шляпок, сфотографироваться в нарядах разных эпох.

Где и во сколько будет салют

Гуляния пройдут и на других улицах и бульварах города. Запланированы спортивные мероприятия и даже парусная регата. Свои программы будут организованы и в каждом районе города.

Завершится праздник ярким фейерверком над акваторией Волги в 22.45.

ВАЖНО!

ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ - 2019: ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Стадион «Спартаковец»

13.00-14.00 - Церемония открытия праздника «День города Ярославля»

14.30-15.30 - «Телеканал будущего». Творческая программа Городского телеканала

15.30-18.00 - «Ярославский бенефис». Концертная программа творческих коллективов города Ярославля с участием Театра каскадеров

18.00-22.00 - Праздничный танцпол с участием популярных российских и ярославских исполнителей

22.00-23.00 - Выступление группы «Отпетые мошенники»

Советская площадь

11.00-15.00 - «#ЯрославльТеатрОбразЯ»

«Мой город глазами художника» - Большой городской пленэр при участии ведущих художников и студий изобразительного искусства города Ярославля. Мастер-класс «Рисуем свою вселенную» ведет Елена Чернова

11.00-16.00 - «Тотальный городской турнир» Игра в шахматы. Тайная игра миллионеров - ГО

11.00-17.00 - «Творцы и мастера Ярославля» Мастерская «Все грани творчества». «Красота своими руками» - мастер-классы клубов и студии авторской куклы ДК им. А.М. Добрынина

15.00-17.00 - «Ярославль - в объективе» - выставка работ фотохудожников Ярославля

17.00-20.00 - «Театр в масках» - Арт-фотозоны. ФЕСТИВАЛЬ ЖИВЫХ СТАТУЙ. Презентация кинофестиваля «В кругу семьи»

Сквер на улице Андропова

В течение дня - «Городок «Золотого кольца».

Туристский информационный центр, почта и паспортный стол «Золотого кольца», детский клуб «Золотое колечко», сувенирный магазин Анимационные и концертные программы.

Улица Кирова (от ул. Андропова до Советской площади)

В течение дня - Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел.

Первомайский бульвар (от театра им. Ф.Волкова до Красной площади)

13.00-20.00 - Театральный бульвар.

Интерактивные программы с участием театральных коллективов Ярославской области. Театральные фотозоны, мастер-классы, арт-объекты, игротека с «Мосигрой». Концертные программы.

«День в городе» - Фестиваль Союза студентов.

Первомайский бульвар (от Красной площади до памятника Н.А.Некрасову)

12.00-16.00 - «Поэтический театр над Волгой»

Праздник поэзии с участием ярославских и московских поэтов.

Презентация проектов ярославских библиотек, Ярославского музея-заповедника, Ярославского музыкального общества

16.00-17.00 - Концерт бардовской песни

17.00-18.30 - Концертная программа объединения «Буги Вуги»

12.00-16.00 - «Мы рисуем на машине» Творческий проект объединения «Безопасность на дорогах».

Речной вокзал

12.00-18.00 - «Пикник главбуха». Интерактивная праздничная программа к 25-летию журнала «Главбух». Викторины, конкурсы, мастер-классы, концерт кавер-группы «Пистолеты».

Волжская набережная

12.00-16.00 - «Ярославль - город сокровищ». Квест-игра «Театральные истории»

В течение дня - Фотовыставка «Ярославцы празднуют День города Ярославля»

Концертная программа учащихся Детских школ искусств города Ярославля

Волжская набережная (у департамента образования)

12.00-16.30 - Концертная программа детских творческих коллективов города Ярославля

Волжская набережная (у Музея истории города Ярославля)

13.00-19.00 - «Джазовый дворик» Музыкальная программа с участием ярославских джазовых музыкантов

11.00-17.00 - «День открытых дверей» Программа к 20-летию со дня открытия муниципального Музея истории города Ярославля. Экскурсии, семейные квесты, интерактивные программы. Фотосессия с князем Ярославом Мудрым и Ярославной

Бульвар на улице Революционной

14.00 - Праздничные программы партнеров праздника

Стрелка Нижний ярус

10.00-22.00 - Фестиваль городской еды

12.00-23.00 - «ТЕРРИТОРИЯ» - ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ Open-Air – фестиваль с участием российских музыкальных групп

11.00-20.00 - Молодежная площадка «Город будущего» - это:

- активное утро, начинающееся с бодрых мастер-классов по актуальным спортивным направлениям,

- городская зона отдыха, с увлекательными игротеками, удобной бескаркасной мебелью и интересными спикерами по здоровому образу жизни,

- инновации: опыты, открытия, бои роботов, знакомство с профессиями будущего, онлайн-школа журналистики,

- много активностей, мастер-классов и удивительных открытий

Парк на Даманском острове

14.00-18.00 «Модный остров». Интерактивная программа с участием студии моды и красоты ДК им.А.М.Добрынина, Клуба исторического танца «Зазеркалье», студентов Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

Детская программа «Детка- конфетка», творческая мастерская «Ах, эти шляпки!», арт-пространство «Сам себе дизайнер»

18.00-21.00 - Праздничная развлекательная программа

Парковая зона Подзеленье

14.00-18.00 - Музыкальный фестиваль красок (Организатор - Арт-проект «Вместе зажигаем» г. Санкт-Петербург)

Парк 1000-летия Ярославля

11.00-15.00 - Открытая студия телеканала «Первый Ярославский».

Развлекательная интерактивная программа, выступления актеров, танцевальный флешмоб.

12.00-14.00 - Соревнования по беговелу

13.00-20.00 - «Экстримфест» Молодежная площадка.

соревнования по скейтбордингу, трюковому самокату, паркуру, велотриалу.

Площадь Юности

12.00-18.00 - «Сцена для маленьких». Фестиваль детских программ. «Сказочное диско-шоу» с аниматорами и ростовыми куклами. «Кино-мюзикл» с интерактивной программой «Юта-шоу». Детский спектакль-расследование «Лесной детектив». Выставка мототехники фестиваля «Техноспорт». Встреча с авторами книг о Ярославле издательства «Цитата Плюс». «Театральные уроки» с участием актеров ТЮЗа. Шоу трансформеров, Шоу мыльных пузырей.

Бутусовский парк

12.00-15.00 - «Ярославский народ удалым слывет» Интерактивная программа Областной библиотеки им. Н.А.Некрасова

«Город по-новому» Фестиваль прогулок

В течение дня - Уникальные экскурсии по городу по маршрутам и темам:

- «Медвежьими тропами» прогулка для молодых семей с детьми

- «Осязаемый город» прогулка с закрытыми глазами с незрячим гидом

- прогулка с художником-граффистом и мастер-класс от него

На все экскурсии предварительная регистрация на странице в ВКонтакте: vk.com/event180678956

22.45 - праздничный фейерверк - Акватория реки Волги

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ ЯРОСЛАВЛЯ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Парк Победы

12.00-16.00 - «ЯрПарад». Праздничная программа.

Районный конкурс рисунка на асфальте, викторины «Азбука юных ярославцев» и «Сказочное кольцо», игры-пазлы «Гербы городов Золотого кольца» и «Где эта улица, где этот дом», ребусы и Театральная викторина - для подростков и взрослых. Мастер-класс «Пальчиковые игрушки из бумаги». Выступление творческих коллективов Детских школ искусств №3, №10, ДШИ «Канцона».

16.00-18.00 - Концерт ансамбля «Бирюзовые колечки»

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Парк ДК «Гамма»

18.00-21.30 - «Театральный экспресс». Праздничная программа-путешествие в «волшебном экспрессе» с посещением балаганчика скоморохов, мюзик-холла, театральной гримерки. Уличный и кукольный театры, квест «Призрак оперы», веселый карнавал.

Площадь перед ДК «Энергетик»

18.00-21.30 - «Ляпинские чудеса». Праздничная программа. Семейная квест-игра "В поисках литературных сокровищ", игры и развлечения, программа «Городские танцы».

Ярославский зоопарк

11.00 Экскурсия по территории "Ярославский зоопарк - достопримечательность города"

12.00 Угощение мороженым символов города Ярославля - медведей Умы и Топы

12.30 - 14.00 - Анимационная программа с конкурсами и призами

Развлекательно-познавательная игра для всей семьи "Мишка косолапый"

Мастер-класс "Мишутка" - изготовление игрушки из шерсти в технике мокрого валяния

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

Парк «Нефтяник»

12.00-14.00

Интерактивная программа «Маска, я тебя знаю». В программе: концерт «Любимые роли и песни», музыкальный квест «Поют актёры», пленер «Весенний маскарад», детская площадка «Забавные миниатюры»

20.00-22.00 Фестиваль водных фонариков

(Организатор - Арт-проект «Вместе зажигаем» г. Санкт-Петербург)

Парк Рабочий сад

12.00-14.30 - "Веселые приключения в Ярославле или Свистать всех наверх!" Праздничная интерактивная программа с участие творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп» и бывалых морских капитанов. Каждый участник программы научится вязать морские узлы, балансировать на рее, примет участие в поисках ключей от сундука с сокровищами и пиратской вечеринке «Йо-хо-хо!»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Парк «Юбилейный»

12.00 -15.00

Праздничная программа «Хотим признаться городу в любви!» В программе - выступления творческих коллективов ДК Добрынина: ансамблей казачьей песни «Чарочка» и «Плетенька», коллектив современного эстрадного танца «Экшн», солистов ВИА «Бриз». Игры, конкурсы, викторины.

15.00-17.00 - «Майская жара» - VII открытый фестиваль альтернативного творчества подростков и молодежи

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Площадка у ДК «Судостроитель»

12.00 – 14.00 Праздничная шоу-программа

«На Театральной: про Театр и не только». Выступления творческих коллективов ДК «Судостроитель», фотозоны «Весь мир театр…», буккроссинг, лотерея «Книжное счастье», квест, игровые площадки

Парк микрорайона «Липовая гора»

12.00-14.00 Праздник Ярославской сказки. Интерактивная программа с участием сказочных героев Ярославии: Бабы Яги, Водяного, богатыря Алеши Поповича, волшебной Щуки и Емели, Мышки-норушки.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА

Малая спортивная арена «Шинник»

25 мая, 09.00.

Первая общегородская зарядка c участием свыше 2000 человек, посвященная Дню города Ярославля. Установка рекорда города по массовой сдаче норм ГТО

Акватория реки Волги.

24-26 мая, 09:00. Межрегиональная детско-юношеская парусная регата «Ярослав Мудрый»

Батутный центр «ЯрБатут»

25 мая 09.00

«Турнир по киберспорту в дисциплине NHL19, посвященный Дню города Ярославля

Центральный пляж города Ярославля

25-26 мая, 10:00. Открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный «Дню города Ярославля».

Гребная база МУ ДО СШОР №2, (р. Которосль).

25 мая, 11:00. Открытое первенство города Ярославля по гребле на байдарках и каноэ, посвященное «Дню города Ярославля».

Гребная база МУ ДО СШОР №2, (Акватория р. Которосль, о. Даманский).

25 мая, 14:00. Городской турнир по кануполо, посвященный «Дню города Ярославля».

Ул. Кирова

25 мая 13:00. Матчевая встреча по боксу (Ярославль-Нанкин(Китай)

Бассейны «Шинник» и «Лазурный»

С 25 по 26 мая, 12:00 Кубок города Ярославля по плаванию среди ветеранов в категории «Мастерс».

Лыжная база МУ СШОР №19

25 мая,11:00 Первенство города Ярославля по маунтинбайку

Стадион «Шинник»

26 мая,11:00 Первенство города Ярославля по легкой атлетике

Спортивный зал ЯрГУ им. П.Г. Демидова

С 24-26 мая, 10:00 Открытый межрегиональный турнир по настольному теннису

Стадион «Славнефть»

25 мая,12:00 Матч чемпионата Ярославской области по футболу среди мужских команд «СШ-13» : «Газпром» г. Кострома

ФОК «Шинник», ФБГУ ПОО ГУОР по хоккею

С 24 по 26 мая, 18:00 Международный турнир по гандболу, посвященный Дню города Ярославля.