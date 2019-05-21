2019-05-21T09:12:45+03:00
Происшествия

Пьяный пошехонец украл и спрятал пилу и насос

Полицейские нашли и вора, и инструмент
Роман РЫЖИКОВ
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В пошехонскую полицию обратился местный житель. В одной из деревень из его гаража украли бензопилу и насос. Ущерб составил больше шести рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли вора. А вместе с ним и пилу с насосом. 55-летний мужчина объяснил, что был пьяный, сорвал навесной замок и зачем-то похитил инструменты. И спрятал их.

Похищенное полицейские изъяли, а вот на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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