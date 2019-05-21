Пьяный пошехонец украл и спрятал пилу и насос
Полицейские нашли и вора, и инструмент
Изменить размер текста:
В пошехонскую полицию обратился местный житель. В одной из деревень из его гаража украли бензопилу и насос. Ущерб составил больше шести рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли вора. А вместе с ним и пилу с насосом. 55-летний мужчина объяснил, что был пьяный, сорвал навесной замок и зачем-то похитил инструменты. И спрятал их.
Похищенное полицейские изъяли, а вот на мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU