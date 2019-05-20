В Ярославле спасатели помогли четырехлетнему малышу
Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля 20 мая помогли 4-летнему мальчику. Малыш засунул палец в дуло нового водяного пистолета, а вытащить не смог. Пришлось вызывать специалистов.
- С помощью кусачек спасатели по частям отломали дуло пистолета. Особая сложность заключалась в наконечнике... Он был из толстого пластика, поэтому при нажатии на него, мальчик начинал плакать. Здесь спасатели включили свои навыки психологического воздействия и расспрашивали малыша о том, как он будет купаться летом, и какой новый пистолет купит ему отец взамен испорченного. За разговорами пальчик освободили, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.
Вся спасательная операция заняла около двух минут. Напоследок сотрудники ЦГЗ посоветовали крохе подержать немного опухший палец под холодной водой и в следующий раз покупать пистолет с широким дулом.
ИСТОЧНИК KP.RU