2019-05-20T17:53:12+03:00
Происшествия

В Ярославле спасатели помогли четырехлетнему малышу

Палец крохи застрял в дуле игрушечного пистолета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: ЦГЗ Ярославля.Фото: ЦГЗ Ярославля.
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Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля 20 мая помогли 4-летнему мальчику. Малыш засунул палец в дуло нового водяного пистолета, а вытащить не смог. Пришлось вызывать специалистов.

- С помощью кусачек спасатели по частям отломали дуло пистолета. Особая сложность заключалась в наконечнике... Он был из толстого пластика, поэтому при нажатии на него, мальчик начинал плакать. Здесь спасатели включили свои навыки психологического воздействия и расспрашивали малыша о том, как он будет купаться летом, и какой новый пистолет купит ему отец взамен испорченного. За разговорами пальчик освободили, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

Вся спасательная операция заняла около двух минут. Напоследок сотрудники ЦГЗ посоветовали крохе подержать немного опухший палец под холодной водой и в следующий раз покупать пистолет с широким дулом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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