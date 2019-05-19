Что-то точно горит: облако черного дыма заметили в разных районах Ярославля

СЕГОДНЯ 22:03 2019-05-19T22:03:11+03:00

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Ярославль накрыло черным дымом от крупного пожара. Жители сразу нескольких районов города увидели огромное облако темного дыма. Что и где горит, пока непонятно. Мнения свидетелей расходятся. Некоторые уверены, что загорелся какой-то из заводов. Кто-то говорит, что пожар произошел в Брагино, другие склоняются к району Гиганта или Полушкиной Рощи. Одна женщина даже слышала взрыв. А на Большой Федоровской почувствовали вонь. Но многие видели куда-то спешащие пожарные машины. И это обнадёживает.

К 22 часам дым рассеялся, а значит, скорее всего, и огонь уже потушили.

Напомним, в субботу на Суздалке загорелся коттедж. Пожар заценили десятки зевак.

ИСТОЧНИК KP.RU