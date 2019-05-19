2019-05-19T22:03:11+03:00
Происшествия

Что-то точно горит: облако черного дыма заметили в разных районах Ярославля

Пока непонятно, где именно произошел пожар
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Фото: Ника ГордееваФото: Ника Гордеева
Изменить размер текста:

Ярославль накрыло черным дымом от крупного пожара. Жители сразу нескольких районов города увидели огромное облако темного дыма. Что и где горит, пока непонятно. Мнения свидетелей расходятся. Некоторые уверены, что загорелся какой-то из заводов. Кто-то говорит, что пожар произошел в Брагино, другие склоняются к району Гиганта или Полушкиной Рощи. Одна женщина даже слышала взрыв. А на Большой Федоровской почувствовали вонь. Но многие видели куда-то спешащие пожарные машины. И это обнадёживает.

К 22 часам дым рассеялся, а значит, скорее всего, и огонь уже потушили.

Напомним, в субботу на Суздалке загорелся коттедж. Пожар заценили десятки зевак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Шинник» в Сочи не пропускает, хотя и не забивает
Москвичку ограбили в Ярославской области
Быстр, высок, силен: рыбинец стал лучшим атлетом в России
Стадион «Шинник» на выходные лишился статуса футбольного
Три тысячи маленьких и больших гостей: в Ярославле отметили День семьи
МЧС предупреждает: ночью в Ярославской области подморозит
Смотрели и ржали: в Ярославле горящий коттедж собрал толпу зевак
В Ярославской области полицейские и прохожие помогли сбитой собаке
За три дня количество покусанных клещами в Ярославской области увеличилось в два раза
Причиной пожара, в котором погибли четыре человека, мог стать тлеющий окурок
Женщина получила травму в торговом центре «Альтаир»: ищут свидетелей
В пожаре на улице Судостроителей в Ярославле пострадал мужчина
В Рыбинске появится водный туристический маршрут на родину Федора Ушакова
В ярославском кафе один посетитель убил другого
На Ленинском рынке Ярославля выявлены нарушения при продаже мяса
Прокуратура Ярославской области заявила о бездействии регионального фонда капремонта
При столкновении машины с лосем в Ярославской области пострадала женщина
Владельцев шара, который унес двухлетнего ребенка на середину пруда в Ярославле, проверит Следственный комитет
В Ярославле девушка на мотоцикле сбила ребенка
Здесь утонули 59 человек: в Ярославле назвали самые опасные места купания
Ярославский «Шинник» прошел лицензирование
Под Рыбинском женщина на иномарке врезалась в попутный трактор