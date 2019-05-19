2019-05-19T12:12:59+03:00
Происшествия

Смотрели и ржали: в Ярославле горящий коттедж собрал толпу зевак

Дом мог загореться из-за взорвавшегося газового баллона [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Надежда ЛебедеваФото: Надежда Лебедева
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Вечером субботы, 18 мая, на Родниковой улице в Ярославле загорелся коттедж. Так загорелся, что клубы черного дыма на Суздалке было видно издалека. Да и хлопок перед пожаром услышали даже в соседнем районе. По версии свидетелей, в гараже у дома взорвался газовый баллон, а потом уже огонь перекинулся на сам дом. Те же очевидцы заверили, что пожар обошелся без жертв.

После этого пожара осталось немало фото и видео. На них видно, что вокруг горящего дома собралась толпа. Большинство просто смотрело или снимало огонь. Нередко отпуская едкие комментарии. А вот реально помочь пришли единицы. И это не говорит ничего хорошего о соседях тех, кому не повезло в этот день. В комментариях к видео возмутились поведением молодежи. И правда, если бы эта толпа дружно начала тушить дом, они справились бы и до приезда пожарных. Пожарных, которые и так приехали быстро.

Напомним, за день до этого в пожаре погибли четыре человека.

В Ярославле на Суздалке горел дом.Видео: Подслушано в Ярославле.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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