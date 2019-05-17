2019-05-17T16:11:39+03:00
Общество

Ярославские пляжи откроются 1 июня

В местах для пляжного отдыха будут оборудованы стойки для профессиональных спасателей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дно реки обследуют водолазы, воду возьмут на пробу, а береговые линии приведут в порядокДно реки обследуют водолазы, воду возьмут на пробу, а береговые линии приведут в порядокФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 17 мая, в Ярославле сотрудники МЧС проверили акваторию Волги. Особое внимание было уделено пляжам на Резинотехнике и около 5-й поликлиники в Коровниках.

Официально пляжи откроются 1 июня. Дно реки обследуют водолазы, воду возьмут на пробу, а береговые линии приведут в порядок.

На каждом городском пляже оборудуют стойки для дежурства спасателей.

В городе насчитывается 12 несанкционированных мест для купания. За 5 лет там утонули 59 человек, а 29 отдыхающих успели спасти. На официальных пляжах несчастных случаев не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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