Ярославский «Шинник» прошел лицензирование

СЕГОДНЯ 21:17 2019-05-17T21:17:38+03:00

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ФК «Шинник» получил лицензию РФС, Российского футбольного союза, которая дает «черно-синим» право на участие в сезоне 2019-2020. К участникам предъявляются жесткие требования, но ярославский клуб доказал полное соответствие им.

Футболисты получили лицензию в срок и им не пришлось обращаться в апелляционный комитет, как это случалось раньше.

Руководство клуба выразило благодарность за поддержку руководству области и города. Болельщики, в свою очередь, выразили желание знать, как руководство области и города поддерживает клуб.

- Болельщики должны знать, как губернатор и мэрия заботится о клубе и как обстоит дело со спонсором для клуба? Команда не первый год доходит до стыков и тормозит, нет генерального спонсора. – написал пользователь под ником «Павел Павлов».

ИСТОЧНИК KP.RU