2019-05-17T20:35:06+03:00
Происшествия

Под Рыбинском женщина на иномарке врезалась в попутный трактор

Водитель трактора не пострадал, чего не скажешь о водителе легковушки
Роман РЫЖИКОВ
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На месте работали спасателиНа месте работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня в Рыбинском районе произошло ДТП: женщина на иномарке врезалась в попутный трактор. Машины столкнулись около 12:50 в Каменниковском сельском поселении. 48-летняя женщина ударилась головой, но госпитализация ей не понадобилась. 57-летний водитель трактора не пострадал. В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели. К счастью, обошлось без серьезных последствий

ИСТОЧНИК KP.RU

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