В Ярославле хотят создать новый парк «Озерная гривка»
В Ярославле хотят создать новый парк «Озерная гривка». Появиться он может в Заволжском районе города – в пойме реки Урочь, между улицами Сахарова, Красноборская, проспектом Машиностроителей и границей города.
- Сегодня встретились с инициативной группой жителей и представителями ОНФ по вопросу создания парка. На месте оценили ситуацию, наметили порядок дальнейших действий, - рассказал на своей страничке в соцсетях глава Заволжского района Андрей Мамонтов.
Сами инициаторы признают, что проект пока сырой, работа только начинается.
- Пусть не сразу, но постепенно маленькими шажками и большими шагами, усилиями каждого заинтересованного человека мы придем к освоению этой заброшенной территории, - пишут активисты в группе, посвященной парку, в соцсетях.
Отмечается, что стараниями жителей пойма реки Урочь уже включена в лесопарковый зеленый пояс города. Теперь надо создать дизайн-проект и план развития.
ИСТОЧНИК KP.RU