СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-17T16:50:46+03:00

Он появится в Заволжском районе города

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В Ярославле хотят создать новый парк «Озерная гривка». Появиться он может в Заволжском районе города – в пойме реки Урочь, между улицами Сахарова, Красноборская, проспектом Машиностроителей и границей города.

- Сегодня встретились с инициативной группой жителей и представителями ОНФ по вопросу создания парка. На месте оценили ситуацию, наметили порядок дальнейших действий, - рассказал на своей страничке в соцсетях глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Сами инициаторы признают, что проект пока сырой, работа только начинается.

- Пусть не сразу, но постепенно маленькими шажками и большими шагами, усилиями каждого заинтересованного человека мы придем к освоению этой заброшенной территории, - пишут активисты в группе, посвященной парку, в соцсетях.

Отмечается, что стараниями жителей пойма реки Урочь уже включена в лесопарковый зеленый пояс города. Теперь надо создать дизайн-проект и план развития.

ИСТОЧНИК KP.RU