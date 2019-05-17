2019-05-17T16:50:37+03:00
Происшествия

В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины с карты 450 тысяч рублей

Полиция организовала проверку
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе местная 33-летняя жительница обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил человек, представившись работником банка. Лжесотрудник под предлогом разблокировки карты выманил из доверчивой ярославны реквизиты. После этого со счета пропало 450 тысяч рублей. Полиция начала проверку.

– Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, – предупредили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославцев пригласили на бесплатный фитнес-пикник
В Ярославле хотят создать новый парк «Озерная гривка»
Ярославские пляжи откроются 1 июня
Валентина Терешкова попросила Министерство экологии рассказать о причинах обмеления Волги
Ярославец вытащил из чужого автомобиля аккумулятор и сдал его в лом
Главный следователь Ярославской области заработал больше, чем прокурор
В Ярославле начался ремонт Суринского путепровода
На ярославца возбудили уголовное дело за поддельную медицинскую справку
Не хотят есть рыбу и омлет: топ-5 самых любимых и нелюбимых блюд ярославских школьников
Не стоял на ногах: пьяный водитель устроил ДТП у детского сада в Ярославле
В Ярославле обокрали женщину-таксиста
В Ростове пройдет ярмарочный фестиваль «Живая старина»
В Рыбинске пара до смерти избила собутыльницу
Пропавшего по дороге на работу ярославца нашли мертвым в реке Ростовского района
Илона Броневицкая и фестиваль ухи: Ростов Великий 18 мая отметит День города