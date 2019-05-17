В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины с карты 450 тысяч рублей
Полиция организовала проверку
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В Дзержинском районе местная 33-летняя жительница обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил человек, представившись работником банка. Лжесотрудник под предлогом разблокировки карты выманил из доверчивой ярославны реквизиты. После этого со счета пропало 450 тысяч рублей. Полиция начала проверку.
– Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, – предупредили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU