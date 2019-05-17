Ярославец вытащил из чужого автомобиля аккумулятор и сдал его в лом

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-17T15:31:07+03:00

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В полицию Ярославля поступило сообщение о том, что у жителя Красноперекопского района неизвестный украл аккумулятор. Злоумышленник вытащил его прямо из припаркованной у дома машины. Сумма ущерба составила три тысячи рублей. Сотрудники полиции установили личность вора.

- Им оказался 24-летний парень, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенный аккумулятор в пункт приема лома.

Преступнику заплатили за аккумулятор всего 300 рублей. На парня уже завели уголовное дело по статье «Кража», расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU