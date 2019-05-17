В Ярославле начался ремонт Суринского путепровода
Работы будут идти даже в ночное время суток
Днем дорожные полосы будут перекрываться поочередно, и движение не будет приостановленоФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 17 мая, начинаются работы на Суринском путепроводе. С 12 до 16.30 часов подрядчик будет фрезеровать покрытие для того, чтобы подготовить поверхность дороги для укладки нового асфальта.
Дорожные полосы будут перекрываться поочередно, и движение не будет приостановлено.
– Просим всех автовладельцев скорректировать свой маршрут чтобы избежать заторов, – сообщили в пресс-службе мэрии.
С 16.30 до 21 часа работы будут прекращены для того, чтобы не затруднять движение машин.
С 21 часа начнется работа в ночную смену.
ИСТОЧНИК KP.RU