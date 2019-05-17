В Ярославле начался ремонт Суринского путепровода

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-17T14:01:59+03:00

Днем дорожные полосы будут перекрываться поочередно, и движение не будет приостановлено Фото: Мэрия Ярославля

Работы будут идти даже в ночное время суток

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Сегодня, 17 мая, начинаются работы на Суринском путепроводе. С 12 до 16.30 часов подрядчик будет фрезеровать покрытие для того, чтобы подготовить поверхность дороги для укладки нового асфальта.

Дорожные полосы будут перекрываться поочередно, и движение не будет приостановлено.

– Просим всех автовладельцев скорректировать свой маршрут чтобы избежать заторов, – сообщили в пресс-службе мэрии.

С 16.30 до 21 часа работы будут прекращены для того, чтобы не затруднять движение машин.

С 21 часа начнется работа в ночную смену.

ИСТОЧНИК KP.RU