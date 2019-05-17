На ярославца возбудили уголовное дело за поддельную медицинскую справку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-17T13:26:07+03:00

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32-летний ярославец подделал медицинскую справку, пытаясь получить доступ к управлению машиной. «Левый» документ заметили сотрудники ГИБДД. Они отправили справку в экспертно-криминалистический центр УМВД России. Сотрудники центра подтвердили, что документ действительно поддельный, и сделан с помощью ксерокса. По факту использования заведомо подложного документа возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что купил справку в Интернете. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU