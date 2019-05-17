2019-05-17T11:24:40+03:00
Происшествия

В Рыбинске пара до смерти избила собутыльницу

Соседи вызвали полицейских, но было уже поздно
Роман РЫЖИКОВ
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На улице 9 мая в Рыбинске произошло убийство. В одном из домов до смерти избили 54-летнюю женщину. Сделала это пьяная пара: 25-летний парень и его 27-летняя подруга.

- Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. - Подозреваемые задержаны.

По предварительным данным, все трое выпивали. Между парой и женщиной произошел конфликт. Тогда двое накинулись на собутыльницу и начали избивать. На шум драки соседи вызвали полицию, но было уже поздно.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU

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