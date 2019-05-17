2019-05-17T08:04:40+03:00
Происшествия

Ярославец взял себе деньги, которые ему выделили на работе на покупку авто

Мужчину приговорили к условному сроку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле прошел суд над жителем Красноперекопского района, который забрал себе деньги, которые ему выделили на работе на покупку автомобиля для организации. 35-летний мужчина работал руководителем отдела продаж в компании, которая торговала автомобилями и запчастями. На покупку служебного авто сотруднику было выделено 300 тысяч рублей. Только вместо того, чтобы купить машину, мужчина взял деньги себе.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, ущерб в ходе предварительного следствия возместил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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