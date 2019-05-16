В ярославский следственный изолятор привезли кетчуп с наркотиками

16 Май 20:37 2019-05-16T20:37:04+03:00

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В ярославский СИЗО-1 привезли кетчуп с наркотиками. Такой ухищренный способ передать запрещенные вещества своему знакомому, который находится в заключении, придумал 29-летний житель Ингушетии.

- При проведении обязательного досмотра предметов передачи сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты пакеты с кетчупом, в котором находились частицы инородного белого вещества, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Проведенное исследование показало, что в соусе было спрятано наркотическое вещество трамадол, общий вес которого составил более 699 грамм.

Нарушитель и изъятые у него предметы были переданы сотрудникам полиции. В УФСИН напомнили, что передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU