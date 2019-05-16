2019-05-16T18:11:33+03:00
Общество

В Ярославле прокуратура обязала мэрию отремонтировать три дороги в Брагино

Данные улицы находятся в критическом состоянии
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура Дзержинского района провела проверку качества дорожного покрытия улиц Брагино. По результатам рейда выяснилось, что три дороги находятся в критическом состоянии и несут прямую угрозу безопасности дорожного движения.

- Установлено, что на улицах Осташинской и Промышленной, а также на асфальтовом покрытии Красноперевалького переулка присутствуют ямы и выбоины, способные причинить вред здоровью и жизни горожан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Сотрудники прокуратуры направили в сторону мэрии города иск в суд. Фемида их полностью удовлетворила и обязала администрацию Ярославля исправить все нарушения. Выполнение предписания взято прокуратурой на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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