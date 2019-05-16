Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
Из-за экстремального похолодания могут погибнуть некоторые сельскохозяйственные культуры
В пятницу утром может похолодать до -2 градусовФото: Роман РЫЖИКОВ
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Экстренное предупреждение от ГУ МЧС России по Ярославской области: утром 17 мая температура может опуститься до двух градусов ниже нуля. Спасатели ссылаются на ярославский ЦГМС.
Резкое похолодание может стать причиной чрезвычайных ситуаций и даже гибели некоторых сельскохозяйственных культур. Спасатели прогнозируют увеличение пожаров в жилом секторе. Не исключены возгорания и на объектах здравоохранения, в образовательных учреждениях и объектах социального назначения
ИСТОЧНИК KP.RU