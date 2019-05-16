2019-05-16T16:54:42+03:00
Общество

В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови

Он перестал выходить на связь 3 мая
Екатерина РЯБЦЕВА
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Информация об одежде, в которой пропал мужчина, отсутствует/ФОТО: ЯРОПСО «Партизан»Информация об одежде, в которой пропал мужчина, отсутствует/ФОТО: ЯРОПСО «Партизан»
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В Ярославле пропал 56-летний мужчина. Связь с Юрием Николаевичем Абраменковым прервалась 3 мая 2019 года. Его рост – 175 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы седые, средней длины. У Юрия Николаевича есть седая борода, шрам над левой бровью – 3 сантиметра, а также шрам от ножевого ранения на животе. Информация об одежде, в которой пропал мужчина, отсутствует.

Если вы видели мужчину или знаете какую-либо информацию о пропавшем, позвоните в полицию по телефону 8 (4852)-30-02-02 или волонтерам 8(930)-1-165-165. ЯРОПСО «Партизан» нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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