2019-05-16T17:08:57+03:00
Общество

Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток

Ярославль пока в лидерах федерального конкурса
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Ярославский каток может выиграть конкурс на ремонт. Фото: с сайта конкурса.Ярославский каток может выиграть конкурс на ремонт. Фото: с сайта конкурса.
Изменить размер текста:

Известная косметическая компания неожиданно продлила голосование в конкурсе, где призом является ремонт катка в одном из российских городов. По условиям, написанным на сайте спонсора, голосование должно было с 12 марта и завершиться 15 мая. Однако и в четверг, 16 мая, голоса продолжали учитываться.

Одним из участников проекта стал Ярославль. Активисты подали заявку на ремонт корта у школы №9 имени Ивана Ткаченко.

- Эта хоккейная коробка стоит уже много лет. В данный момент пришла к аварийному состоянию, требуется замена бортов, - говорится в заявке.

Ярославль стал лидером голосования. За него проголосовало почти 18 тысяч человек. У Нижнего Новгорода, который расположился на втором месте – чуть больше 16 тысяч. Ярославцы уже собирались праздновать победу, но теперь опасаются, что итог может измениться.

- Мы решили продлить голосование на один день, так как в один из майских праздников сайт не работал. По этому поводу нам поступило много жалоб, - пояснили на горячей линии конкурса.

Организаторы заверяют , что в полночь на 17 мая голосование все-таки будет остановлено.

Мы просим жителей Ярославля приложить еще немного усилий и помочь своему городу одержать победу. Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заповедный лес в Ярославской области отдали под вырубку
В ярославский следственный изолятор привезли кетчуп с наркотиками
В Ярославле прокуратура обязала мэрию отремонтировать три дороги в Брагино
Приехавшие инспекторы проверят готовность Ярославля принять ЧМ по волейболу
Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови
Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные
Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей
Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле
В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну
В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста
Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей
Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры
В музее истории города Ярославля теперь новый директор
Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД
В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу
В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры
В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют