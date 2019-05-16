Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток

16 Май 17:08 2019-05-16T17:08:57+03:00

Ярославский каток может выиграть конкурс на ремонт. Фото: с сайта конкурса.

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Известная косметическая компания неожиданно продлила голосование в конкурсе, где призом является ремонт катка в одном из российских городов. По условиям, написанным на сайте спонсора, голосование должно было с 12 марта и завершиться 15 мая. Однако и в четверг, 16 мая, голоса продолжали учитываться.

Одним из участников проекта стал Ярославль. Активисты подали заявку на ремонт корта у школы №9 имени Ивана Ткаченко.

- Эта хоккейная коробка стоит уже много лет. В данный момент пришла к аварийному состоянию, требуется замена бортов, - говорится в заявке.

Ярославль стал лидером голосования. За него проголосовало почти 18 тысяч человек. У Нижнего Новгорода, который расположился на втором месте – чуть больше 16 тысяч. Ярославцы уже собирались праздновать победу, но теперь опасаются, что итог может измениться.

- Мы решили продлить голосование на один день, так как в один из майских праздников сайт не работал. По этому поводу нам поступило много жалоб, - пояснили на горячей линии конкурса.

Организаторы заверяют , что в полночь на 17 мая голосование все-таки будет остановлено.

Мы просим жителей Ярославля приложить еще немного усилий и помочь своему городу одержать победу. Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU