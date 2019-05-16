2019-05-16T15:59:34+03:00
Происшествия

Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные

В Большесельском районе разбились «Шкода» и «пятнашка»
Роман РЫЖИКОВ
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На месте работали спасатели и медикиНа месте работали спасатели и медикиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 16 мая под Ярославлем произошла серьезная авария. В Большесельском районе иномарка не поделила дорогу с отечественной легковушкой. «Шкода Фабиа» и «пятнашка» столкнулись в деревне Каменское, на дороге Ярославль – Углич.

Удар был такой силы, что «морду» ВАЗа смяло и увело в сторону. «Шкода», впрочем, получила повреждения, после которых иномарке тоже понадобился эвакуатор.

Среди людей тоже не обошлось без пострадавших. 53-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Лады», госпитализировали. Остальным участникам ДТП понадобилось лишь амбулаторное лечение.

По предварительной информации, одна из машин не уступила дорогу, выезжая со второстепенной. Обстоятельства устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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