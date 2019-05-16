2019-05-16T15:59:19+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей

Машину планируют отдать на реализацию в счёт погашения долга
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославские судебные приставы арестовали иномарку у жителя Рыбинска, который не хотел возвращать своему другу крупную сумму денег. Установлено, что потерпевший одолжил приятелю 800 тысяч рублей, после чего тот отказался отдавать деньги назад. Для мотивации должника приставы наложили запрет на использование автомобиля, который находился у мужчины в собственности.

- Кроме того, было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банке, - Не смотря на все предпринятые меры принудительного исполнения, должник возвращать кредитору денежные средства отказался.

После этого было принято решение арестовать автомобиль мужчины. Судебные приставы перевезли машину на хранение и дали должнику десять дней на погашение долга. В противном случае, машина будет реализована в счёт погашения суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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