2019-05-16T12:42:41+03:00
Происшествия

В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну

Вору пришлось вызывать манипулятор
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Рыбинска обратилась женщина с заявлением о том, что у нее украли огромную трехтонную цистерну. Раньше она стояла на одном из участков в садоводческом товариществе «Малиновка». Ущерб пострадавшая оценила в 30 тысяч рублей.

Полицейские цистерну нашли. Оказалось, ее украл уже судимый ранее 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что, чтобы вывезти такую большую и так плохо лежащую цистерну, ему пришлось нанять манипулятор. Краденное он планировал сдать в металлолом.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Цистерну изъяли

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты приехали в Ярославль, чтобы оценить его потенциал для ЧМ по волейболу
Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток
В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови
Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные
Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей
Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле
В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста
Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей
Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры
В музее истории города Ярославля теперь новый директор
Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД
В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу
В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры
В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют