В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-16T12:42:41+03:00

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В полицию Рыбинска обратилась женщина с заявлением о том, что у нее украли огромную трехтонную цистерну. Раньше она стояла на одном из участков в садоводческом товариществе «Малиновка». Ущерб пострадавшая оценила в 30 тысяч рублей.

Полицейские цистерну нашли. Оказалось, ее украл уже судимый ранее 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что, чтобы вывезти такую большую и так плохо лежащую цистерну, ему пришлось нанять манипулятор. Краденное он планировал сдать в металлолом.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Цистерну изъяли

ИСТОЧНИК KP.RU