2019-05-16T08:16:51+03:00
Общество

В музее истории города Ярославля теперь новый директор

Им стал Александр Нечаев
Мария СОКОЛОВА
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Валерий Величко руководил музеем истории города Ярославля с 2012 года.Валерий Величко руководил музеем истории города Ярославля с 2012 года.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В понедельник, 13 мая, должность директора музея истории города Ярославля оставил Валерий Величко. Руководителем заведения культуры он стал в 2012 году. Пост покинул по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья и необходимость больше проводить времени с семьей. Но в музее Величко останется, правда, теперь будет трудиться инженером.

В тот же день коллективу был представлен новый руководитель. Им стал известный горожанам Александр Нечаев, исполнявший в 2013-2015 годах обязанности мэра Ярославля.

В управлении культуры мэрии областного центра выразили надежду, что Александр Нечаев сумеет воплотить в жизнь новую концепцию музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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