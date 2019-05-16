Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-16T08:47:02+03:00

Если бы не сотрудники МФЦ, 81-летняя ярославна осталась бы без квартиры. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Прокуратурой Ленинского района направлено в суд уголовное дело по обвинению 60-летнего ярославца в покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении жилого помещения.

В сентябре 2018 года он познакомился с 81-летней собственницей квартиры по ул. Калинина, стоимостью которой составляла более 2 миллионов рублей. Злоумышленник был вхож в квартиру потерпевшей, пользовался ее полным доверием.

Он нашел потенциального покупателя, похитил у пенсионерки паспорт, подыскал внешне схожую с ней женщину, которая через многофункциональный центр подала документы о купле-продаже квартиры от имени собственника.

При подписании договора купли-продажи женщина, использовавшая паспорт собственницы квартиры, поставила подпись от ее имени с ошибкой.

К счастью, это заметили сотрудники МФЦ и, приостановив отправку документов на регистрацию, вызвали сотрудников полиции ОМВД России по Ленинскому городскому району. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU