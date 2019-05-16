2019-05-16T07:28:27+03:00
Происшествия

Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД

В результате аварии пострадала женщина-водитель
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле за нарушение правил дорожного движения осужден житель Мурманска.В Ярославле за нарушение правил дорожного движения осужден житель Мурманска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего ранее не судимого жителя Мурманской области, совершившего преступление, предусмотренное ч.1 ст. 264 УК РФ.

В августе 2018 года подсудимый, управляя автомобилем на территории Красноперекопского района города, нарушил правила дорожного движения. В результате на перекрестке его автомобиль столкнулся с легковушкой, в котором находилась потерпевшая. Женщина получила травмы, которые нанесли ее здоровью тяжкий вред.

Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему 1 год ограничения свободы в виде запрета выезжать за пределы Мурманской области, не изменять место жительства, а также являться в установленном порядке в уголовно-исполнительную инспекцию. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты приехали в Ярославль, чтобы оценить его потенциал для ЧМ по волейболу
Экстренное предупреждение: температура в Ярославле может упасть ниже нуля
Спонсоры неожиданно продлили голосование за бесплатный каток
В Ярославле пропал мужчина с седой бородой и шрамом на брови
Под Ярославлем столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Есть госпитализированные
Ярославские приставы арестовали иномарку у мужчины, задолжавшего 800 тысяч рублей
Высший пилотаж из кабины летчика: опубликовано видео в формате 360 градусов со Дня Победы в Ярославле
В Рыбинске у дачников украли трехтонную цистерну
В муниципалитет Ярославля выбрали ранее судимого юриста
Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей
Доверяй, но не всякому: в Ярославле пенсионер чуть не оставил бабулю без квартиры
В музее истории города Ярославля теперь новый директор
В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу
В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры
В День города для ярославцев споют «Отпетые мошенники» и прогремит салют