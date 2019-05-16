Виноват в столкновении: в Ярославле осужден житель Мурманска за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-16T07:28:27+03:00

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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 66-летнего ранее не судимого жителя Мурманской области, совершившего преступление, предусмотренное ч.1 ст. 264 УК РФ.

В августе 2018 года подсудимый, управляя автомобилем на территории Красноперекопского района города, нарушил правила дорожного движения. В результате на перекрестке его автомобиль столкнулся с легковушкой, в котором находилась потерпевшая. Женщина получила травмы, которые нанесли ее здоровью тяжкий вред.

Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему 1 год ограничения свободы в виде запрета выезжать за пределы Мурманской области, не изменять место жительства, а также являться в установленном порядке в уголовно-исполнительную инспекцию. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU