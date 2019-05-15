2019-05-15T20:08:44+03:00
Происшествия

В порыве гнева: пассажир, напавший с ножом на таксиста в Ярославле, заключен под стражу

Такое решение сегодня, 15 мая, принял Дзержинский районный суд по ходатайству следствия
Мария СОКОЛОВА
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Напавший на водителя пассажир, беспорядочно махая ножом, нанес водителю немало ран. Фото: Первый Ярославский Автопортал/ВКНапавший на водителя пассажир, беспорядочно махая ножом, нанес водителю немало ран. Фото: Первый Ярославский Автопортал/ВК
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Ужасный инцидент случился 12 апреля, среди бела дня во время движения на Юбилейном мосту. Пассажир такси напал с лезвием от строительного ножа, обнаруженным им в салоне автомобиля, на водителя.

Потерпевший получил серьезные раны головы, лица, шеи, груди, у него было задето легкое. Он был прооперирован.

Нападавшего задержали на месте происшествия полицейские. Его поместили в психиатрическую больницу. Как выяснилось в дальнейшем, гражданин с 2011 года состоял на учете у врача-психиатра. Первоначально против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

- В настоящее время нападавшему пассажиру предъявлено обвинение по факту покушения на убийство по ст. 105, ч. 1, ч. 3 ст. 30 УК РФ. Дело теперь передано для расследования в Следственный комитет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. – Суд принял решение заключить гражданина под стражу и назначить в отношении него судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит его психическое состояние на момент совершения преступления. Свою вину мужчина признал. Он также рассказал, что был в стрессе, очень устал, и ему показалось, что водитель везет его куда-то не туда. Он потребовал остановить машину, но водитель не мог этого сделать посредине моста. А пассажир в порыве гнева схватил валявшийся в салоне нож и напал на таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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