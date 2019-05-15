В Ярославской области чаще всего подделывают тысячные и пятитысячные купюры

15 Май 19:20 2019-05-15T19:20:13+03:00

Об этом на состоявшемся сегодня, 15 мая, брифинге рассказал заместитель начальника УМВД России по Ярославской области - начальник СУ УМВД Андрей Мешков

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За 4 месяца 2019 года в регионе выявлено 112 купюр с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Чаще всего подделывают и сбывают купюры достоинством 5000 рублей и 1000 рублей, отметил представитель ведомства.

- Сложность раскрытия подобных преступлений в том, что в большинстве случаев купюры обнаруживают уже в кредитно-финансовых учреждениях. И лиц, которые первоначально сбыли фальшивки в таком случае установить непросто. Ведь купюра может пройти через большое количество рук. Как правило, сбыт поддельных денег осуществляются в местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности купюр, либо имеются аппараты устаревших марок, а приемом денег занимаются лица малоквалифицированные и не имеющие достаточного опыта. Чаще всего это происходит в торговых центрах, сетевых и продуктовых магазинах, на станциях АЗС, рынках, в аптеках, коммерческих ларьках, салонах сотовой связи, торговых объектах, расположенных вдоль магистральных автодорог, - сказал Андрей Мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU