2019-05-15T18:16:09+03:00
Общество

В Ярославле картами заделают ямы на Суринском путепроводе

Начало работ запланировано на пятницу, 17 мая
Мария СОКОЛОВА
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Ремонтные работы на Суринском путепроводе в Ярославле начнутся в ближайшую пятницу.Ремонтные работы на Суринском путепроводе в Ярославле начнутся в ближайшую пятницу.Фото: Мэрия Ярославля
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Сегодня представители ДГХ мэрии, районной администрации и сотрудники ГИБДД побывали на Суринском путепроводе, чтобы на месте определить участки, где предстоит провести ямочный ремонт.

Ремонт проезжей части этого важного городского узла транспортной системы выполнят картами с применением горячего асфальта. При положительной температуре воздуха его использование является оптимальным. В общей сложности на путепроводе предстоит заменить около двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Список аварийно-опасных участков составлен с учетом предписаний ГИБДД.

В 2019 году в Ярославле предстоит привести в нормативное состояние девять автодорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Впервые будет проведен капитальный ремонт, реконструкция и начнется строительство новых участков дорог. В частности, предстоит отремонтировать 12,5 километра дорог. Это улицы Угличская, Республиканская, участок Гагарина, проспект Дзержинского и Красноперевальский переулок. Провести реконструкцию почти полутора километров дорог по улице Красноборской и приступить к капитальному ремонту Тутаевского шоссе.

Кроме того в этом году планируется построить 1,1 километра дорог - это улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе и второстепенный проезд по улице Лескова от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковская.

Сейчас идут процедуры торгов в соответствии с федеральным законодательством. Все контракты планируется заключить в июне и после этого подрядные организации приступят к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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