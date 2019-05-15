Волонтеры из Углича убрали берега Волги в рамках всероссийской акции

15 Май 18:06 2019-05-15T18:06:38+03:00

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В Угличе в рамках всероссийской акции «Чистая Волга», которая стартовала 15 мая, волонтеры вышли очистить береговую линию. Убирать мусор сегодня вышли 280 человек. В рядах волонтеров были студенты, воспитанники молодежного центра «Солнечный», школьники, представители общественности и власти.

- Эта акция дает возможность обратить внимание на вопросы экологии и чистоты родного города, - сказал глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин. - Ведь наша задача - это не только уборка мусора, но и формирование у населения бережного отношения к природе, к воде как неотъемлемой части родного края.

За один день волонтерам удалось убрать четыре километра береговой линии - от Угличской ГЭС до села Золоторучье. Весь собранный мусор будет утилизирован.

ИСТОЧНИК KP.RU