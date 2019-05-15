2019-05-15T17:30:26+03:00
Общество

Рыбинский детский сад стал одним из лучших в России

Дошкольное учреждение вошло в топ-500 по стране
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дошкольное учреждение открыли в 2015 годуДошкольное учреждение открыли в 2015 годуФото: Администрация Рыбинска
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Рыбинский детский сад №1 стал одним из лучших дошкольных учреждений России. На на I Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна», проходившем в Санкт-Петербурге, организация вошла в топ-500. Победители получили медали и дипломы.

Сотрудники рыбинского детского сада «В гостях у сказки» предоставляли комиссии аналитический отчет о проделанной работе с документами, фотографиями и видеосъемкой. Дошкольное учреждение открыли в 2015 году. Сейчас в садик ходят 200 ребят. У сада есть своя спортивная площадка и бассейн, а также музыкальный кабинет, кабинет природы, психолога, логопеда, ИЗО, конструирования, дорожного движения, русского быта, место для релаксации, развивающих игр, а также кабинет-музей, физкультурный и музыкальный залы.

–Педагоги работают по современным методикам воспитания и обучения. Неоднократно детский сад становился победителем городских и областных педагогических и творческих конкурсов, – поделилась директор департамента образования Римма Брядовая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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