Ярославль готовится к пляжному сезону: где будет можно купаться

15 Май 17:21 2019-05-15T17:21:26+03:00

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В Ярославской области началась подготовка к купальному сезону: в ближайшее время водолазы обследуют дно и очистят в местах, где будет официально разрешено купаться. В МЧС уже рассказали, какие пляжи будут функционировать в этом году. Среди них центральный городской пляж на Которосли, Тверицкий пляж в Заволжском районе и пляж в Брагино.

В местах купания специалисты определят безопасную глубину и установят буи. На пляжах будут работать спасательные посты со всем необходимым, а с началом сезона там начнут дежурить спасатели.

Техническое освидетельствование запланировано на 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU