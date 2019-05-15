Ярославль готовится к пляжному сезону: где будет можно купаться
Водолазы очистят дно на официальных пляжах
Специалисты готовят пляжи к сезонуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Ярославской области началась подготовка к купальному сезону: в ближайшее время водолазы обследуют дно и очистят в местах, где будет официально разрешено купаться. В МЧС уже рассказали, какие пляжи будут функционировать в этом году. Среди них центральный городской пляж на Которосли, Тверицкий пляж в Заволжском районе и пляж в Брагино.
В местах купания специалисты определят безопасную глубину и установят буи. На пляжах будут работать спасательные посты со всем необходимым, а с началом сезона там начнут дежурить спасатели.
Техническое освидетельствование запланировано на 28 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU