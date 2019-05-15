В Ярославле осудили водителя-наркомана, который несколько раз садился за руль пьяным

15 Май 16:12 2019-05-15T16:12:08+03:00

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В Ярославле состоялся суд над 28-летним водителем, который несколько раз управлял автомобилем будучи пьяным. Следствием установлено, что обвиняемый в 2017 году уже был осужден за пьяную езду. Тогда мужчина уклонился от назначенного ему наказания.

- В июле 2018 года, находясь в состоянии опьянения, мужчина вновь сел за руль и стал участником аварии, столкнувшись с другим автомобилем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Проведённая позже медицинская экспертиза установила, что у подсудимого есть психическое расстройство – синдром зависимости от каннабиноидов. Мужчина полностью признал свою вину. Теперь он отправится в колонию-поселение на девять месяцев и лишится права управлять автомобилем на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU