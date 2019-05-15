Ярославец отказался оплачивать демонтаж забора, который установил на чужой территории

15 Май 15:03 2019-05-15T15:03:32+03:00

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Ярославец, который является собственником участка, где стоит частный дом, выстроил забор. Все бы ничего, но забор «прихватил» часть соседской земли. Другой собственник, когда оформлял документы после покупки участка, узнал, что на его территории стоит чужой забор. Мирно решить этот вопрос не удалось. Новый владелец земли пошел в суд. Решение суда было предсказуемо – нужно демонтировать забор.

– На основании решения суда в отделе судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам УФССП России по Ярославской области возбудили исполнительное производство, обязав гражданина снести незаконное сооружение, выстроенное на чужом участке, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Однако и это не сдвинуло дело с мертвой точки. Упрямый хозяин забора не желал что-либо делать. Тогда было принято решение снести часть конструкции за счет истца.

Теперь демонтаж окончен, а новый владелец участка потратил на это немалые средства. Теперь он пойдет в суд, чтобы вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU