В Ярославле мошенники украли у пенсионера с карты почти 100 тысяч рублей
Мужчина обратился в полицию
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию обратился местный житель Заволжского района. 60-летний мужчина рассказал, что ему кто-то позвонил, представившись сотрудником банка. Лжесотрудник сообщил, что карта заблокирована и ее нужно разблокировать. Совершив несколько банковских операций, наивный мужчина фактически сам передал в руки мошенникам более 93 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Идет расследование.
Помните, что банки не рассылают сообщения о блокировке карт, и никогда по телефону не спрашивают конфиденциальные сведения.
ИСТОЧНИК KP.RU