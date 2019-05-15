Из гаражного кооператива в Ярославле унесли металлические ворота

15 Май 11:19 2019-05-15T11:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Из гаражного кооператива во Фрунзенском районе Ярославля унесли металлические ворота. Конструкцию сняли не с гаража, а с ограждения.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым-уполномоченным полиции установлен подозреваемый – 30-летний местный житель, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

В полиции напомнили, что при совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в правоохранительные органы, набрав номер «02», с сотового - «102».

ИСТОЧНИК KP.RU